02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
последняя новость: 23:32
02 декабря 2025
Мир

В Швейцарии погиб израильский спортсмен-экстремал Сергей Шипицын

время публикации: 02 декабря 2025 г., 23:32
В Швейцарии погиб израильский спортсмен-экстремал Сергей Шипицын
Блог "Прыгающий Будда"

В Швейцарских Альпах при полете на параплане погиб 35-летний житель Ашдода Сергей Шипицын. Добровольцы ЗАКА организуют доставку его тела в Израиль.

Сергей Шипицын путешествовал по долине Лаутербруннен. После того, как он не вернулся в свой номер и не вышел на связь, его родные и друзья забили тревогу. Спустя несколько часов его тело было найдено в долине.

Организация ЗАКА сообщила, что работает с властями Швейцарии для организации доставки тела в Израиль.

Сергей Шипицын занимался бейсджампингом – экстремальным видом спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с высотных объектов. Его блог в ТикТоке "Прыгающий Будда", где он публиковал головокружительные трюки, имел тысячи подписчиков. В 2023 году он произвел фурор в Ашдоде, опубликовав видео своего прыжка с крыши высотки.

Мир
