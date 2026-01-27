Отменена ранее назначенная встреча премьер-министра с лидером оппозиции

За несколько часов до начала назначенной встречи по обмену информации между главой правительства Биньямина Нетаниягу и лидером оппозиции Яиром Лапидом канцелярия премьера отменила эту встречу.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, встреча, которая должна была пройти через несколько часов, была отменена из-за "ограничений расписания".

В канцелярии Лапида утверждают, что канцелярия Нетаниягу игнорировала их запросы о проведении обязательных согласований по ключевым вопросам безопасности между премьер-министром и лидером оппозиции уже на протяжении двух месяцев.

Закон обязывает проводить такие встречи не реже раза в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.