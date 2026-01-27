x
Израиль

В ходе операции ЦАХАЛа в районе Хеврона задержаны четверо торговцев оружием

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 27 января 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 19:52
В ходе операции ЦАХАЛа в районе Хеврона задержаны четверо торговцев оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 января в нескольких деревнях, находящихся в зоне ответственности бригады "Иегуда", были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо торговцев оружием. Операция проводилась бойцами спецподразделения "Дувдеван" по наводке ШАБАКа.

В ходе операции были изъяты: пистолет, боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью, контрабандный товар, а также тысячи долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности.

