В ходе операции ЦАХАЛа в районе Хеврона задержаны четверо торговцев оружием

В ночь на 27 января в нескольких деревнях, находящихся в зоне ответственности бригады "Иегуда", были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо торговцев оружием. Операция проводилась бойцами спецподразделения "Дувдеван" по наводке ШАБАКа.

В ходе операции были изъяты: пистолет, боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью, контрабандный товар, а также тысячи долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности.