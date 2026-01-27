Внимание, розыск: пропала жительница Нетании Анастасия Шахбазова (найдена)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Анастасии Шахбазовой, жительницы Нетании. В последний раз ее видели утром 27 января в районе железнодорожной станции Бейт-Шемеша.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, глаза карие. На ней была черная толстовка с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 02-9902385.

Спустя короткое время после публикации объявления полиция сообщила, что пропавшая найдена.