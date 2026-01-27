x
27 января 2026
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 20:15
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала жительница Нетании Анастасия Шахбазова (найдена)

Розыск
время публикации: 27 января 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 20:02
Внимание, розыск: пропала жительница Нетании Анастасия Шахбазова
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Анастасии Шахбазовой, жительницы Нетании. В последний раз ее видели утром 27 января в районе железнодорожной станции Бейт-Шемеша.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, глаза карие. На ней была черная толстовка с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 02-9902385.

Спустя короткое время после публикации объявления полиция сообщила, что пропавшая найдена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook