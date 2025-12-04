Операция в Калькилии: бойцы прочесали сотни локаций, задержали торговцев оружием и боевиков

В течение последних суток крупные силы ЦАХАЛа при поддержке пограничной полиции МАГАВ и полиции Иудеи и Самарии проводили широкомасштабную операцию по предотвращении террора в Калькилии.

В рамках операции они действовали в разных районах города, прочесали сотни различных локаций и конфисковали различные виды оружия и боеприпасов. Были задержаны разыскиваемые за террористическую деятельность, торговцы оружием и подозреваемые в причастности к изготовлению взрывных устройств.

В ходе операции бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по террористу, бросившему в их сторону подозрительный предмет, и нейтрализовали его.

Все задержанные переданы для дальнейшего расследования в полицию и ШАБАК.