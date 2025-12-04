x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 23:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 23:24
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция в Калькилии: бойцы прочесали сотни локаций, задержали торговцев оружием и боевиков

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 22:39
Операция в Калькилии: бойцы прочесали сотни локаций, задержали торговцев оружием и боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последних суток крупные силы ЦАХАЛа при поддержке пограничной полиции МАГАВ и полиции Иудеи и Самарии проводили широкомасштабную операцию по предотвращении террора в Калькилии.

В рамках операции они действовали в разных районах города, прочесали сотни различных локаций и конфисковали различные виды оружия и боеприпасов. Были задержаны разыскиваемые за террористическую деятельность, торговцы оружием и подозреваемые в причастности к изготовлению взрывных устройств.

В ходе операции бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по террористу, бросившему в их сторону подозрительный предмет, и нейтрализовали его.

Все задержанные переданы для дальнейшего расследования в полицию и ШАБАК.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

790-й день войны: удары в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии