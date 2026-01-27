Минпрос распорядился о закрытии на 60 дней яслей в Бней-Браке, в которых умер младенец

Министерство просвещения выпустило административный приказ о закрытии на 60 дней "пиратских" яслей для детей иностранных работников в Бней-Браке, в которых днем 27 января скончался шестимесячный младенец.

Пресс-служба полиции сообщила, что после допроса воспитательницы яслей было принято решение оставить ее под стражей. В среду, 28 января, полиция обратится в суд с просьбой о продлении ареста. Она подозревается в причинении смерти по халатности и пренебрежении обязанностями по отношению к несовершеннолетнему.

Ясли, в которых произошла трагедия, находятся на улице Менахем Бегин в Бней-Браке, их посещали 19 детей. Днем в яслях потерял сознание шестимесячный младенец, он умер по дороге в больницу.