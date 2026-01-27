x
Израиль

В яслях для детей иностранных рабочих в Бней-Браке умер младенец, арестована воспитательница

Полиция
Расследование
Погибшие
Дети
время публикации: 27 января 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 13:49
В яслях для детей иностранных рабочих в Бней-Браке умер младенец, арестована воспитательница
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает об аресте воспитательницы яслей, расположенных на улице Менахем Бегин в Бней-Браке. Женщина была арестована после того, как шестимесячный младенец потерял сознание во время пребывания в яслях и умер по дороге в больницу.

В критическом состоянии малыша отвезли в больницу "Шнайдер", не прекращая попыток реанимации, но по прибытии в больницу врачи констатировали смерть младенца.

По сообщению "Гаарец", речь идет о частных яслях для детей иностранных рабочих. На месте происшествия работает полиция, собирая улики.

Ynet сообщает, что ясли действовали нелегально в частном доме. Полиция закрыла ясли и вызвала родителей, чтобы они забрали своих малышей.

Специалистам предстоит выяснить причину смерти младенца. По предварительной информации, воспитательница подозревается в халатности.

Напомним, на прошлой неделе в нелицензированных яслях в иерусалимском районе Ромема умерли два младенца, полугодовалый мальчик и трехмесячная девочка. Специалисты предположили, что дети скончались от перегрева и обезвоживания, однако из-за отказа родителей разрешить вскрытие точная причина так и не была установлена.

Израиль
