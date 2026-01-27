Остановлены часы на Площади заложников в Тель-Авиве

На Площади заложников перед музеем Тель-Авива состоялась церемония остановки часов, отсчитывавших дни, часы, минуты и секунды с начала войны.

Часы остановлены после того, как из сектора Газы были возвращены останки последнего заложника – Рана Гвили.

Площадь перед Тель-Авивским музеем искусств после 7 октября 2023 года превратилась в главный мемориальный и протестный центр, посвященный израильтянам, захваченным боевиками ХАМАСа. 24 октября 2023 года на церемонии, организованной штабом семей заложников, она была названа Площадью заложников.

843 дня площадь стала центром ежедневных митингов и акций солидарности с семьями пленных. Здесь были размещены фотографии заложников и инсталляции, в том числе макет туннеля ХАМАСа длиной 30 метров (появился в январе 2024 года), демонстрирующий условия содержания пленных. Здесь проходили концерты и выступления, здесь проходили массовые митинги в поддержку семей похищенных.