Израиль

Остановлены часы на Площади заложников в Тель-Авиве

Тель-Авив
Заложники
время публикации: 27 января 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 18:37
Остановлены часы на Площади заложников в Тель-Авиве
Chaim Goldberg/Flash90

На Площади заложников перед музеем Тель-Авива состоялась церемония остановки часов, отсчитывавших дни, часы, минуты и секунды с начала войны.

Часы остановлены после того, как из сектора Газы были возвращены останки последнего заложника – Рана Гвили.

Площадь перед Тель-Авивским музеем искусств после 7 октября 2023 года превратилась в главный мемориальный и протестный центр, посвященный израильтянам, захваченным боевиками ХАМАСа. 24 октября 2023 года на церемонии, организованной штабом семей заложников, она была названа Площадью заложников.

843 дня площадь стала центром ежедневных митингов и акций солидарности с семьями пленных. Здесь были размещены фотографии заложников и инсталляции, в том числе макет туннеля ХАМАСа длиной 30 метров (появился в январе 2024 года), демонстрирующий условия содержания пленных. Здесь проходили концерты и выступления, здесь проходили массовые митинги в поддержку семей похищенных.

