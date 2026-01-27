Насилие в арабском секторе: в деревне Ярка убит владелец автосалона
время публикации: 27 января 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 11:45
Полиция сообщает о стрельбе в Ярке, в результате которой ранены двое мужчин. Один из них скончался, второй находится в тяжелом состоянии. По уточненным данным, стрельба произошла на территории автосалона, убит его владелец, ранен один из сотрудников.
Сотрудники полиции проводят розыски подозреваемых и собирают улики на месте происшествия.
Предположительно, речь идет о криминальном событии.