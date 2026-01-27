Воспитательница яслей в Кирьят-Шмоне задержана за жестокое обращение с малышкой
время публикации: 27 января 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 10:37
Сотрудники полиции Северного округа задержали 65-летнюю жительницу Кирьят-Шмоны, работающую в частном детском саду, по подозрению в жестоком обращении с девятимесячной малышкой.
В полицию обратилась мать девочки, посещающей частные ясли в Кирьят-Шмоны, и сообщила о предполагаемом нападении на ее дочь.
Воспитательница задержана для допроса, по его итогам полиция обратится в суд с просьбой продлить срок ее содержания под стражей.
