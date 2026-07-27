Внимание, розыск: пропал 23-летний Эльдар Ицхак Даян из Димоны

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 23-летнего Эльдара Ицхака Даяна, жителя Димоны, которого в последний раз видели 17 июля 2026 года в Тель-Авиве, в районе парка А-Яркон.

Приметы: рост 1.60, худощавого телосложения, карие глаза, короткие черные волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6543480.