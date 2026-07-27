Пожар в промышленной зоне Сдерота: угрозы выброса опасных веществ нет

В промышленной зоне Сдерота произошел пожар на территории нескольких предприятий. На место прибыли сотрудники министерства охраны окружающей среды, которые работают вместе с пожарными и другими экстренными службами.

По данным пожарно-спасательной службы, на данном этапе подозрение на инцидент с опасными веществами исключено.

Специалисты министерства проводят замеры и оценивают возможные экологические последствия пожара. Ведомство призвало население ориентироваться только на официальные сообщения и не распространять неподтвержденную информацию.