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27 июля 2026
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последняя новость: 11:42
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Израиль

Пожар в промышленной зоне Сдерота: угрозы выброса опасных веществ нет

Пожары
Негев
время публикации: 27 июля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 11:44

В промышленной зоне Сдерота произошел пожар на территории нескольких предприятий. На место прибыли сотрудники министерства охраны окружающей среды, которые работают вместе с пожарными и другими экстренными службами.

По данным пожарно-спасательной службы, на данном этапе подозрение на инцидент с опасными веществами исключено.

Специалисты министерства проводят замеры и оценивают возможные экологические последствия пожара. Ведомство призвало население ориентироваться только на официальные сообщения и не распространять неподтвержденную информацию.

Израиль
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