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Израиль

В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания

Хайфа
Испытания
Вооружения
время публикации: 27 июля 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 11:39
В Крайот и Хайфе будут слышны взрывы: "Рафаэль" анонсирует испытания
Фото NEWSru.co.il

В понедельник, 27 июля, на территории института "Махон Давид" в Крайот пройдут запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых может быть слышен шум и звуки взрывов.

Спасательные и силовые структуры проинформированы и находятся на постоянной связи с оборонным комплексом "Рафаэль". В случае ситуации в сфере безопасности будет опубликовано дополнительное сообщение.

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