ЦАХАЛ атаковал предприятие по производству тяжелой воды в центре Ирана

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) атаковали предприятие по производству тяжелой воды в Араке в центре Ирана.

Тяжелая вода – это уникальный материал, необходимый для работы ядерных реакторов, подобных объекту в Араке. Изначально этот реактор проектировался с возможностью наработки плутония оружейного качества.

Завод являлся важным финансовым ресурсом для иранского режима и Организации по атомной энергии Ирана, принося доходы в размере десятков миллионов долларов ежегодно.

Этот завод уже подвергался удару в ходе операции "Народ как лев". Однако разведка зафиксировала неоднократные попытки восстановления мощностей на данном объекте. В связи с этим ЦАХАЛ нанес повторный удар по комплексу.

ЦАХАЛ не позволит иранскому режиму террора продолжать свои попытки продвижения программы ядерного оружия, представляющей экзистенциальную угрозу государству Израиль и всему миру.