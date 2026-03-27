В Иране подтверждают удары по ядерному объекту в Хондабе

Согласно последним сообщениям СМИ, администрация иранской провинции Меркези подтвердила, что комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе (недалеко от Арака) подвергся двум воздушным атакам.

Эти сообщения появились после того, как представитель пресс-службы Армии обороны Израиля на персидском языке призвал жителей Арака к эвакуации в связи с возможными атаками на объекты в этом районе.

Власти Ирана заявляют, что, несмотря на попадания, пострадавших нет, а угроза радиационного заражения отсутствует. Это совпадает с данными о том, что реактор в Хондабе все еще находился в стадии строительства и не был заправлен ядерным топливом.

Официальный Тегеран призывает жителей близлежащих районов к спокойствию, заявляя, что все необходимые меры безопасности были приняты заранее.