27 марта 2026
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 марта 2026
27 марта 2026
последняя новость: 20:22
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

В Иране подтверждают удары по ядерному объекту в Хондабе

Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 19:04
В Иране подтверждают удары по ядерному объекту в Хондабе
Согласно последним сообщениям СМИ, администрация иранской провинции Меркези подтвердила, что комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе (недалеко от Арака) подвергся двум воздушным атакам.

Эти сообщения появились после того, как представитель пресс-службы Армии обороны Израиля на персидском языке призвал жителей Арака к эвакуации в связи с возможными атаками на объекты в этом районе.

Власти Ирана заявляют, что, несмотря на попадания, пострадавших нет, а угроза радиационного заражения отсутствует. Это совпадает с данными о том, что реактор в Хондабе все еще находился в стадии строительства и не был заправлен ядерным топливом.

Официальный Тегеран призывает жителей близлежащих районов к спокойствию, заявляя, что все необходимые меры безопасности были приняты заранее.

