В Иудее и Самарии задержаны 80 разыскиваемых за террор

За последнюю неделю военнослужащие ЦАХАЛа из дивизии Иудеи и Самарии провели десятки антитеррористических операций, в ходе которых были задержаны разыскиваемые, изъято оружие и допрошены подозреваемые.

Были задержаны около 80 разыскиваемых за террористическую деятельность и 40 разыскиваемых за подстрекательство к террору. В числе задержанных изготовители и операторы взрывных устройств, террористы, бросавшие камни и бутылки с зажигательной смесью, а также боевики, продвигавшие террористические схемы с целью совершения нападений.

В ходе обысков военнослужащие изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе M4, M16, дробовик, охотничье оружие и пистолеты. Кроме того, бойцы обнаружили и конфисковали более 100 беспилотников и более 100000 шекелей, предназначенных для финансирования террора.