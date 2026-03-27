Пара из Димоны подозревается в убийстве младенца, отец отправлен на освидетельствование

Полиция Димоны расследует подозрения о жестоком обращении с младенцем, который поступил в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии и в пятницу утром скончался от полученных травм.

В ходе осмотра медики обнаружили у младенца в возрасте нескольких недель тяжелые повреждения и переломы, что вызвало подозрение на умышленное причинение ему травм.

После получения сообщения от медиков полиция провела ускоренное расследование, в рамках которого родители младенца были задержаны по подозрению в причастности к жестокому обращению с ним.

Отец по решению суда был направлен на психиатрическое освидетельствование на период продления ареста, мать задержана в пятницу для допроса.

Тело младенца передано в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" для установления причины смерти.