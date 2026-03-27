Ночные атаки в Тегеране: военные объекты, пусковые установки и военнослужащие КСИР

ВВС Израиля при использовании разведданных АМАНа в течение ночи завершили широкомасштабную волну ударов по десяткам объектов военной инфраструктуры иранского режима в Тегеране.

В числе атакованных объектов – база, использовавшаяся армией Ирана для подготовки военнослужащих и хранения ракетных систем, предназначенных для поражения летательных аппаратов.

Кроме того, были атакованы режимный объект по по производству и разработке ключевых компонентов для баллистических ракет, объект по производству батарей для военных целей, объект по производству вооружений для КСИР.

Параллельно с этим ВВС действуют против ракетных обстрелов Израиля. В течение ночи были атакованы комплекс подготовки и запуска ракет Корпуса стражей исламской революции, позиции запуска баллистических ракет, системы противовоздушной обороны, а также наблюдательные посты Корпуса стражей исламской революции и армии Ирана.

ВВС также обнаружили военнослужащих ракетных подразделений КСИР, действовавших из военного здания в Тегеране. Через несколько минут после обнаружения они были ликвидированы.