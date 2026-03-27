28-й день войны "Рычание льва": удары по Тегерану, обстрелы Израиля из Ирана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 27 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 15000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. Армия США за 27 дней войны атаковала более 10000 целей, уничтожены или выведены из строя 92% кораблей иранского военно-морского флота (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

28-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 27.03.2026

03:00

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Бейрута.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана. Зона оповещения: от Герцлии до Ашдода, от Самарии до Тель-Авива. Работает система ПРО. МАДА: сведений о раненых не поступало, несколько человек были травмированы по пути в убежища. Иранцы вновь применили баллистическую ракету с кассетной боевой частью при обстреле жилых районов Израиля.

Иранские источники сообщили о серии взрывов в Тегеране. Судя по всему, нанесены авиаудары.

00:00

Тревога в Малкии, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, около границы Ливана. Зафиксировано вторжение БПЛА.

МАДА после очередного ракетного обстрела из Ирана юга Израиля: сведений о раненых не поступало, несколько человек были травмированы по пути в убежища.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, около 1500 убитых. По оценке HRANA – более 3000. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 22 человека: 20 израильтян, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из Маргалиот, погибла 24.03.2026 в результате ракетного обстрела из Ливана.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

12. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

13. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

14. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

15. Офер МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам, погиб 22.03.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

17. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

18. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

19. Ори ПЕРЕЦ, 43 год, из Нагарии, погиб 26.3.2026 во время ракетного обстрела Нагарии.

20. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

21. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

22. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

23. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

24. Мужчина, примерно 30 лет, убит 26 марта в Нагарии во время ракетного обстрела из Ливана.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.

3. Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, старший сержант разведподразделения "Голани", погиб в ходе боевых действий на юге Ливана (сообщение о гибели опубликовано 26 марта).

4. Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге Ливана.