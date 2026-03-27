Израиль

ЦАХАЛ: в Иране атакован главный объект по производству морских ракет и мин

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 10:07
Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному иранскому объекту по производству морских ракет и мин, расположенному в Йезде.

Согласно заявлению израильских военных, этот объект использовался для проектирования, разработки, сборки и хранения современных ракет, предназначенных для запуска с кораблей, подводных лодок и вертолетов по морским подвижным и стационарным целям. В ЦАХАЛе заявляют, что именно на этом предприятии разрабатывалась большая часть морских ракет и мин для иранских ВМС.

В заявлении подчеркивается, что этот удар дополняет ликвидацию руководства военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" и наносит серьезный ущерб производственным возможностям иранских военно-морских сил.

