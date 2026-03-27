27 марта 2026
последняя новость: 15:40
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 15:40
ЦАХАЛ: силы 401-й бригады действуют в южном Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 марта 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 15:46
ЦАХАЛ: силы 401-й бригады действуют в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В последние дни силы 401-й бригады действовали в южном Ливане.

В ходе оперативных действий бойцы заметили террориста "Хизбаллы", который выбрался из туннеля и открыл по ним огонь. Действуя быстро и решительно, военнослужащие вступили в бой и ликвидировали боевика. Пострадавших нет.

Затем бойцы бригады совместно с подразделением "Яалом" прочесали местность и обнаружили туннель, из которого вышел террорист. В подземном комплексе были найдены карты и различное оружие, в том числе стрелковое, гранатометы и приспособления для длительного пребывания под землей.

