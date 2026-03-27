27 марта 2026
последняя новость: 15:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Хизбалла" превратила церковь в Ливане в крепость для ведения боев. Видео

время публикации: 27 марта 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 15:15
Военнослужащие бригады "Гивати" под командованием 91-й дивизии обнаружили на юге Ливана действующий подземный боевой комплекс террористической организации "Хизбалла" в районе церкви в деревне Аль-Хиям.

Во время прочесывания района боевых действий силы вскрыли и обнаружили шахту и подземный туннель, созданный под церковью. Этот боевой комплекс, который террористическая организация "Хизбалла" использовала для террористической деятельности, был впервые обнаружен силами ЦАХАЛа в декабре 2024 года и зачищен от оружия и боевиков.

Недавно бойцы обнаружили в районе церкви еще три шахты, которые террористическая организация "Хизбалла" создала в период прекращения огня, что свидетельствует о повторном вводе этой инфраструктуры в действие.

Повторное использование этого района доказывает повторяющуюся модель действий террористической организации "Хизбалла", которая продолжает цинично использовать граждан Ливана как живой щит и систематически использовать религиозные учреждения и гражданскую инфраструктуру в военных целях – в нарушение международного права.

ЦАХАЛ подчеркивает, что его действия в районе церкви были предприняты на основе точной разведывательной информации, указывавшей на деятельность "Хизбаллы" в этом районе и превращение его в активную зону боевых действий.

