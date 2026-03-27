Время на то, чтобы добраться до бомбоубежища, будет увеличено для жителей севера

Глава Командования тылом Шай Клепфер встретился в пятницу, 27 марта, с главами местных советов севера и представил им план по увеличению времени на путь к бомбоубежищу в населенных пунктах на линии противостояния. Это решение стало результатом совместной профессиональной работы Командования тылом, Северного округа и ВВС ЦАХАЛа, направленной на повышение безопасности и улучшение условий защиты граждан.

Была создана экспертная группа, которая провела техническую и оперативную настройку систем обнаружения и оповещения.

Как изменятся правила (вступают в силу постепенно в течение недели):

в 58 населенных пунктах: время увеличится с "немедленно" до 15 секунд;

в 8 населенных пунктах: время увеличится с "немедленно" до 30 секунд;

в 6 населенных пунктах: время увеличится с 15 до 30 секунд;

в 10 населенных пунктах время, отведенное на путь до убежища, останется прежним.

Изменения будут внедряться поэтапно под строгим оперативным контролем. Жители каждого населенного пункта получат уведомление по завершении процесса. При получении сигнала тревоги необходимо по-прежнему строго следовать указаниям Командования тылом.