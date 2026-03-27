В южном Ливане обнаружен склад оружия в одной из школ

В ходе наземных операций по расширению зоны безопасности в южном Ливане, бойцы спецподразделения "Шайетет 13" провели точечный рейд в деревню Аль-Хиам. Операция была предпринята на основе разведданных о наличии склада вооружений в местной школе.

В здании школы были обнаружены сотни единиц оружия и боеприпасов, в том числе: противотанковые ракеты и пусковые установки; минометные снаряды, гранаты и мины; стрелковое оружие, взрывчатка и детонаторы для мин.

Склад находился рядом с помещениями, которые официально помечены эмблемами Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).