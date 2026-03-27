x
27 марта 2026
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 марта 2026
27 марта 2026
последняя новость: 17:08
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
В южном Ливане обнаружен склад оружия в одной из школ

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 марта 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 16:58
В южном Ливане обнаружен склад оружия в одной из школ
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе наземных операций по расширению зоны безопасности в южном Ливане, бойцы спецподразделения "Шайетет 13" провели точечный рейд в деревню Аль-Хиам. Операция была предпринята на основе разведданных о наличии склада вооружений в местной школе.

В здании школы были обнаружены сотни единиц оружия и боеприпасов, в том числе: противотанковые ракеты и пусковые установки; минометные снаряды, гранаты и мины; стрелковое оружие, взрывчатка и детонаторы для мин.

Склад находился рядом с помещениями, которые официально помечены эмблемами Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

