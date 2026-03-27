Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

В 1:46-1:48 27 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана. Зона оповещения: от Герцлии до Ашдода, от Самарии до Тель-Авива. Работает система ПРО.

МАДА: сведений о раненых не поступало, несколько человек были травмированы по пути в убежища.

Иранцы вновь применили баллистическую ракету с кассетной боевой частью при обстреле жилых районов Израиля.