27 марта 2026
|
последняя новость: 00:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 00:56
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 27 марта 2026 г., 23:37 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 00:07
Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: от Герцлии до Ашдода, от Самарии до Тель-Авива. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.

Зафиксированы попадания в шести точках: в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Гиватаиме.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о мужчине примерно 60 лет, который получил крайне тяжелые ранения в центральной части Израиля в результате иранского ракетного обстрела. Констатирована его смерть. Еще несколько человек ранены легко.

Ранее была попытка обстрела юга Израиля.

Снова КСИР применил баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
