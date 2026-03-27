Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 27 марта 2026 г., 23:37 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 00:07
Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: от Герцлии до Ашдода, от Самарии до Тель-Авива. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.
Зафиксированы попадания в шести точках: в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Гиватаиме.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о мужчине примерно 60 лет, который получил крайне тяжелые ранения в центральной части Израиля в результате иранского ракетного обстрела. Констатирована его смерть. Еще несколько человек ранены легко.
Ранее была попытка обстрела юга Израиля.
Снова КСИР применил баллистические ракеты с кассетной боевой частью.