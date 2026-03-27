ЦАХАЛ атаковал завод по извлечению урана из руды в центральной части Ирана

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа атаковали завод по извлечению урана из руды, расположенный в Йезде в центральной части Ирана.

Этот завод, как говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля, является единственным в своем роде в Иране. Сырье на нем проходит процессы механической и химической обработки, чтобы в дальнейшем служить исходным материалом для обогащения урана.

Речь идет о важнейшем процессе для программы ядерного оружия, продвигаемой режимом аятолл. Удары были направлены на центральные инфраструктуры, используемые в уникальных производственных процессах на объекте.