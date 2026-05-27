Коалиция возобновляет продвижение закона о роспуске Кнессета

Глава коалиции Офир Кац объявил, что закон о роспуске Кнессета будет утвержден в первом чтении 1 июня.

В этот день законопроект будет вынесен на голосование в организационной комиссии, а также на пленарном заседании Кнессета. Это означает, что 1 сентября выборов в Кнессет не будет, так как должны пройти 90 дней между утверждением закона о роспуске Кнессета и выборами.

После утверждения закона в первом чтении, он будет возвращен в комиссию, где продолжится обсуждение даты выборов. На данный момент есть четыре возможные даты: 8.9, 15.9, 20.10, 27.10.

Для того, чтобы выборы состоялись в сентябре, Кнессет должен быть распущен до середины июня.

На данный момент, коалиция продолжает продвигать законы, которые невозможно будет утвердить после утверждения закона о роспуске Кнессета. Напомним, что с момента объявления выборов, принято утверждать законы по согласованию коалиции и оппозиции.

Фракция "Яадут а-Тора" требует вынести на голосование законопроект депутата Исраэля Айхлера. Этот законопроект позволяет обойти санкции, наложенные юридическим советником правительства на семьи учащихся йешив, уклоняющихся от службы. Помимо прочего, они лишены скидок на ясли для их детей.

Законопроект Айхлера предусматривает возможность обойти эти санкции. В "Яадут а-Тора" заявляют, что если законопроект не будет вынесен на голосование, они не поддержат законодательные инициативы коалиции.