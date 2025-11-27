Стрельба у КПП "А-Минарот" не была терактом: попадание в автобус было случайным
время публикации: 27 ноября 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 21:35
По сообщению представителей оперативных служб, информация о теракте возле КПП "А-Минарот" не соответствует действительности. По предварительным данным, израильские военнослужащие открыли огонь по подозреваемому, тот был нейтрализован.
Во время стрельбы произошло случайное попадание в окно пассажирского автобуса.
Информация уточняется.