Стрельба у КПП "А-Минарот" не была терактом: попадание в автобус было случайным

По сообщению представителей оперативных служб, информация о теракте возле КПП "А-Минарот" не соответствует действительности. По предварительным данным, израильские военнослужащие открыли огонь по подозреваемому, тот был нейтрализован.

Во время стрельбы произошло случайное попадание в окно пассажирского автобуса.

Информация уточняется.