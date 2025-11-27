Юрсоветница утверждает, что журналиста i24 "ввели в заблуждение"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара разослала комментарий по поводу опубликованной журналистом i24 Авишаем Гринцайгом информации о ее вмешательстве в начало расследования против бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

"В ответ на обращения журналистов после публикации в i24 сообщаем следующее: журналист получил неверную и вводящую в заблуждение информацию, его публикация вводит общественность в заблуждение. На данном этапе невозможно дать более подробный комментарий", – сказано в сообщении от имени Гали Баарав-Миара, распространенном пресс-службами министерства юстиции.