27 ноября 2025
Израиль

Юрсоветница утверждает, что журналиста i24 "ввели в заблуждение"

Юрсоветник правительства
время публикации: 27 ноября 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 21:18
Юрсоветница утверждает, что журналиста i24 "ввели в заблуждение"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара разослала комментарий по поводу опубликованной журналистом i24 Авишаем Гринцайгом информации о ее вмешательстве в начало расследования против бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

"В ответ на обращения журналистов после публикации в i24 сообщаем следующее: журналист получил неверную и вводящую в заблуждение информацию, его публикация вводит общественность в заблуждение. На данном этапе невозможно дать более подробный комментарий", – сказано в сообщении от имени Гали Баарав-Миара, распространенном пресс-службами министерства юстиции.

27 ноября 2025

