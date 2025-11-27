Полиция прокомментировала инцидент возле КПП "А-Минарот"
время публикации: 27 ноября 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 21:34
Полиция опубликовала результаты предварительного расследования инцидента возле КПП "А-Минарот", который изначально в оперативных сводках был принят за теракт.
Сообщается, что бойцы пограничной полиции МАГАВ, действуя в рамках предотвращения незаконного проникновения в Израиль, преследовали нескольких палестинских нелегалов на шоссе 60 возле КПП "А-Минарот".
Во время операции боец ЦАХАЛа, находившийся вне службы и ехавший в пассажирском автобусе неподалеку от места происшествия, по всей видимости, решил, что речь идет о попытке теракта.
Солдат вышел из автобуса и открыл огонь по нелегалам, один из них был ранен. Среди израильских сил пострадавших нет.