Полиция прокомментировала инцидент возле КПП "А-Минарот"

Полиция опубликовала результаты предварительного расследования инцидента возле КПП "А-Минарот", который изначально в оперативных сводках был принят за теракт.

Сообщается, что бойцы пограничной полиции МАГАВ, действуя в рамках предотвращения незаконного проникновения в Израиль, преследовали нескольких палестинских нелегалов на шоссе 60 возле КПП "А-Минарот".

Во время операции боец ЦАХАЛа, находившийся вне службы и ехавший в пассажирском автобусе неподалеку от места происшествия, по всей видимости, решил, что речь идет о попытке теракта.

Солдат вышел из автобуса и открыл огонь по нелегалам, один из них был ранен. Среди израильских сил пострадавших нет.