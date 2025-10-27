На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:56
Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две винтовки и патроны к ним.
Конфискованные беспилотник, оружие и боеприпасы были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.