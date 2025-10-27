x
Израиль

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием

время публикации: 27 октября 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:56
На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две винтовки и патроны к ним.

Конфискованные беспилотник, оружие и боеприпасы были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
