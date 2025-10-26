Закон о призыве: Нетаниягу пытается вернуть ШАС в коалицию

В ближайшие дни на рассмотрение комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне будет вынесен законопроект об освобождении учащихся йешив от армейской службы. Законопроект сформулирован главой комиссии Боазом Бисмутом совместно с представителями ультраортодоксальных партий.

Перед началом рассмотрения и обсуждения, которое запланировано на 30 октября, свое заключение по поводу законопроекта должна представить юридический советник комиссии Мири Френкель. Как пишет Ynet, она принимала участие в некоторых обсуждениях, но далеко не во всех. В то же время, уже сейчас известно, что она намерена подвергнуть юридической критике некоторые параграфы предложенного законопроекта. На данный момент неясно, успеет ли Френкель завершить работу по данному вопросу до 30 октября.

В коалиции надеются при помощи этого законопроекта вывести коалиционный кризис из тупика. На данный момент ультраортодоксальные партии не голосуют с коалицией, и поэтому правительство не может провести ни одного законопроекта в парламенте. Ожидается, что на этой неделе коалиции вновь придется снять с рассмотрения Кнессета законопроекты из-за отсутствия большинства.

Среди таких законопроектов, предложение по разделению функций юридического советника правительства, а также законопроекты, позволяющее прервать или крайне замедлить ход судебного процесса над премьер-министром.

В коалиции надеются убедить ШАС и "Яадут а-Тора" возобновить голосование с коалицией на основании того, что представлен текст законопроекта. В ультраортодоксальных партиях намерены потребовать более убедительных доказательств серьезности намерений премьер-министра, чем просто представление законопроекта на рассмотрение комиссии. Духовные лидеры ультраортодоксальных партий опасаются, что Нетаниягу хочет затянуть время, не планируя утверждать закон о призыве. Поэтому в "Яадут а-Тора" намерены потребовать утверждения законопроекта на комиссии по иностранным делам и обороне в качестве условия возобновления сотрудничества с коалицией.

В окружении Нетаниягу надеются, что лидеры ШАС будут более сговорчивыми и согласятся возобновить голосование с коалицией после того, как Боаз Бисмт представит текст законопроекта.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу не намерен назначать министров на посты, с которых уволились министры от ШАС, несмотря на то, что завершилось время, на протяжении которого портфели могут удерживаться исполняющими обязанности. Таким образом премьер-министр демонстрирует, что намерен вернуть ультраортодоксов в коалицию.