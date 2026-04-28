Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ планирует уничтожение заминированных складов оружия "Хизбаллы", в Галилее будет шумно

Хизбалла
Ливан
Галилея
Голаны
время публикации: 28 апреля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 17:09
Пресс-служба ЦАХАЛа

Муниципалитеты и местные советы Галилеи и Голанских высот были уведомлены о том, что в течение ближайших нескольких часов ЦАХАЛ проведет уничтожение масштабного террористического комплекса "Хизбаллы" с различными видами оружия и боеприпасов, который был обнаружен во время войны и в последние дни подготовлен к контролируемому подрыву.

Населенные пункты, расположенные рядом с районом взрыва, получат отдельные инструкции по защите. При этом отголоски взрыва могут быть слышны по всей Галилее и даже в районе Голан.

Национальная сейсмическая система также уведомлена о планируемом подрыве, тревога о землетрясении активирована не будет. Однако в учебных заведениях и частных учреждениях, где установлены независимые системы предупреждения о землетрясении, возможно их срабатывание и включение сирен.

На данном этапе инцидент не влияет на общие инструкции по защите, изменений в оценке ситуации нет. При любых изменениях будет опубликовано обновление.

Дополнительное точечное уведомление будет направлено за несколько минут до взрыва.

935-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии