Бойцы ЦАХАЛа выявили и уничтожили семерых террористов "Хизбаллы"

Военнослужащие 551-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают операции по уничтожению террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Несколько дней назад военнослужащие выявили две группы боевиков "Хизбаллы", в общей сложности семь человек, которые действовали из подземного объекта на юге Ливана. Данный объект использовался террористами для хранения боеприпасов, минометов и запасов продовольствия.

В ходе совместной операции с привлечением ВВС, артиллерии и беспилотников, силы ЦАХАЛа ликвидировали всех семерых боевиков.

При обыске убитых террористов были найдены автоматы Калашникова и другое военное снаряжение. Кроме того, в непосредственной близости от подземного сооружения были уничтожены пусковые ракетные установки.