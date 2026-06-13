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Израиль

Бойцы ЦАХАЛа выявили и уничтожили семерых террористов "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 18:32
Бойцы ЦАХАЛа выявили и уничтожили семерых террористов "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 551-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают операции по уничтожению террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Несколько дней назад военнослужащие выявили две группы боевиков "Хизбаллы", в общей сложности семь человек, которые действовали из подземного объекта на юге Ливана. Данный объект использовался террористами для хранения боеприпасов, минометов и запасов продовольствия.

В ходе совместной операции с привлечением ВВС, артиллерии и беспилотников, силы ЦАХАЛа ликвидировали всех семерых боевиков.

При обыске убитых террористов были найдены автоматы Калашникова и другое военное снаряжение. Кроме того, в непосредственной близости от подземного сооружения были уничтожены пусковые ракетные установки.

Израиль
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