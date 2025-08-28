Новая фаза войны в Газе или сделка с ХАМАСом. Опрос Newsru.co.il

Вопросы войны и мира – главные темы, которые волнуют израильское общество. На фоне продолжающейся войны в Газе редакция Newsru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к происходящему.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, живущих в Израиле. Речь в опросе идет о войне, которую ведет Израиль.

Новая фаза войны в Газе или сделка с ХАМАСом. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

Война "Железные мечи", начатая после нападения террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года, идет почти два года – около 23 месяцев. За это время ЦАХАЛ уничтожил основные силы и командный состав террористических организаций в Газе, сектор Газы в руинах, была разгромлена "Хизбалла" в Ливане, израильская армия контролирует юг Ливана и Сирии, в течение 12-дневной войны был нанесен существенный ущерб военным структурам Ирана, а также ядерным объектам.

Недавно был утвержден план новой военной операции ("Колесницы Гидеона – 2"), в рамках которой ЦАХАЛ должен установить контроль над городом Газа, сначала взяв его в окружение, а затем – захватив. В случае успеха этой операции, которая займет не один месяц, можно будет говорить о разгроме ХАМАСа на севере сектора Газы. Бои за город Газа могут повлечь значительные потери среди израильских военных.

Параллельно продолжаются переговоры о возможной сделке с ХАМАСом. Власти Израиля заявляют о готовности к прекращению огня в Газе в случае, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников. На сегодняшний день террористы удерживают в Газе 50 заложников – живых и мертвых. ХАМАС, в свою очередь, заявляет о готовности к сделке при условии получения международных гарантий окончательного прекращения войны – при этом рассматриваются различные варианты "обмена пленными".

Внутри Израиля усиливается давление на правительство со стороны граждан, считающих главной задачей незамедлительное освобождение заложников. Проходят массовые акции протеста с требованием остановить войну ради спасения похищенных. Международные посредники, а также многие страны Европы, настаивают на прекращении боевых действий. Позиция США остается неясной, президент Дональд Трамп то выдвигал ультиматумы ХАМАСу, то говорил о свободе действий Израиля, то поддерживал идею скорейшего прекращения войны. Сейчас в США обсуждают послевоенное обустройство Газы – но война далека от завершения.

Многие военные эксперты заявляют, что невозможно одновременно достичь двух целей – освободить заложников и уничтожить ХАМАС в Газе. Политическое руководство Израиля, тем не менее, настаивает на том, что обе эти цели в результате войны должны быть достигнуты.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили 251 человека. По состоянию на конец августа 2025 года 50 заложников находятся в Газе: 49 заложников с 7 октября 2023 года и 1 заложник с 2014 года. Из них – не менее 29 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина, похищенного в 2014 году). В результате военных операций удалось спасти 12 заложников. 135 похищенных были освобождены в рамках сделок с ХАМАСом. Еще пятерых террористы отпустили вне рамок сделок с Израилем. Также из Газы в Израиль были доставлены тела десятков убитых заложников.

Международные организации указывают на бедственную ситуацию в Газе, где население лишилось жилья и работы, выживая только благодаря гуманитарной помощи. При этом публикуются доклады о голоде в Газе, выводы которых отвергаются властями Израиля.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, живущих в Израиле. Речь в опросе идет о войне, которую ведет Израиль.

Новая фаза войны в Газе или сделка с ХАМАСом. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)