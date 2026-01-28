x
Израиль

Парламентский трюк: Ганц лишил "Ликуд" и ультраортодоксов времени для переговоров

Бени Ганц
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 28 января 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 12:19
Yonatan Sindel/Flash90

Партия "Кахоль Лаван" отозвала все законопроекты, находившиеся на повестке дня пленарного заседания 28 января.

Партия Ганца сделала это, чтобы лишить "Ликуд" и ультраортодоксальные партии времени, которое им необходимо для переговоров о голосовании партий ШАС, "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" по бюджету в первом чтении.

Изначально в соответствии с повесткой дня Кнессета, голосование должно было состояться поздно вечером. После отзыва законопроектов "Кахоль Лаван" распорядок дня парламента изменился – голосование по бюджету ожидается в ближайшие часы.

