В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали более 200 объектов инфраструктуры режима аятолл

В течение последних суток истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали более 200 объектов инфраструктуры иранского террористического режима в западном и центральном Иране.

ЦАХАЛ нанес удары по десяткам пусковых установок баллистических ракет, некоторые из которых были готовы к запуску по территории Израиля. Кроме того, удары были нанесены по системам ПВО и складам вооружения.

С начала операции "Рычание льва" ВВС завершили около 400 боевых вылетов, сосредоточившись на уничтожении инфраструктуры режима аятолл и нанесении урона личному составу подразделений, отвечающих за ведение огня, оборону и производство ракет.