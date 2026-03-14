14 марта 2026
Израиль

В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали более 200 объектов инфраструктуры режима аятолл

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 марта 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 18:23
В течение последних суток истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали более 200 объектов инфраструктуры иранского террористического режима в западном и центральном Иране.

ЦАХАЛ нанес удары по десяткам пусковых установок баллистических ракет, некоторые из которых были готовы к запуску по территории Израиля. Кроме того, удары были нанесены по системам ПВО и складам вооружения.

С начала операции "Рычание льва" ВВС завершили около 400 боевых вылетов, сосредоточившись на уничтожении инфраструктуры режима аятолл и нанесении урона личному составу подразделений, отвечающих за ведение огня, оборону и производство ракет.

