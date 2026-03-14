World Baseball Classic.Cборные США и Доминиканской республики вышли в полуфинал

Сборные США и Доминиканской республики вышли в полуфинал чемпионата мира по бейсболу.

Плэй-офф World Baseball Classic проходит в США.

Американцы победили канадцев 5:3.

Доминиканцы разгромили сборную Южной Кореи 10:0.

Участники второго полуфинала определятся сегодня ночью (по израильскому времени) в матчах: Пуэрто-Рико - Италия и Венесуэла - Япония.