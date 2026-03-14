14 марта 2026
время публикации: 14 марта 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 18:31
"Гаарец": Израиль и Ливан проведут прямые переговоры в ближайшие дни
Ayal Margolin/Flash90

Ожидается, что Израиль и Ливан проведут прямые переговоры в ближайшие дни. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Согласно публикации, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер примет участие в переговорах, которые могут пройти в Париже или на Кипре. Израильскую делегацию возглавит доверенное лицо премьер-министра Беньямина Нетаниягу – Рон Дермер.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что готов содействовать проведению переговоров и принять дипломатов в Париже.

