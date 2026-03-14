14 марта 2026
14 марта 2026
последняя новость: 19:12
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Тегеране ликвидированы двое офицеров разведуправления "Хатам аль-Анбия"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 18:48
В Тегеране ликвидированы двое офицеров разведуправления "Хатам аль-Анбия"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) нанесли точечный удар в Тегеране, ликвидировав Абдаллу Джалали-Насаба и Амира Шариата, высокопоставленных офицеров разведуправления "Хатам аль-Анбия".

После ликвидации Салаха Асади – главы разведотдела штаба чрезвычайного командования, Джалали-Насаб и Шариат были назначены временно исполняющими его обязанности. Оба они входили в число приближенных к верхушке иранского террористического режима.

Разведывательное управление "Хатам аль-Анбия" центрального оперативного штаба ВС Ирана отвечает за анализ данных. Эта информация предоставляется высшему руководству системы безопасности режима в ходе совещаний, на основе которых ведется война с Израилем.

