В Тегеране ликвидированы двое офицеров разведуправления "Хатам аль-Анбия"

ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) нанесли точечный удар в Тегеране, ликвидировав Абдаллу Джалали-Насаба и Амира Шариата, высокопоставленных офицеров разведуправления "Хатам аль-Анбия".

После ликвидации Салаха Асади – главы разведотдела штаба чрезвычайного командования, Джалали-Насаб и Шариат были назначены временно исполняющими его обязанности. Оба они входили в число приближенных к верхушке иранского террористического режима.

Разведывательное управление "Хатам аль-Анбия" центрального оперативного штаба ВС Ирана отвечает за анализ данных. Эта информация предоставляется высшему руководству системы безопасности режима в ходе совещаний, на основе которых ведется война с Израилем.