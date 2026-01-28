x
Израиль

СМИ: ШАС и "Дегель а-Тора" приняли решение голосовать за бюджет в первом чтении

время публикации: 28 января 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 16:22
СМИ: ШАС и "Дегель а-Тора" приняли решение голосовать за бюджет в первом чтении
Депутаты от партии "Дегель а-Тора" приняли решение голосовать за проект государственного бюджета в первом чтении.

Как сообщают СМИ, это решение принято духовными лидерами партии, и сообщение о нем передано депутатам Кнессета.

По сообщениям ультраортодоксальных СМИ, аналогичное решение приняли депутаты от партии ШАС. Двое депутатов от "Агудат Исраэль" – Ицхак Гольдкнопф и Яаков Тесслер – проголосуют против. , однако на фоне решения остальных ультраортодоксальных партий, проекту бюджета гарантировано большинство.

После публикаций в СМИ приближенные раввина Ландо, духовного лидера "Дегель а-Тора" опубликовали сообщение, согласно которому, "в ближайшее время состоится встреча у главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута по поводу закона о призыве. Только после этого будет принято решение о голосовании по вопросу о бюджете".

Речь идет о первом чтении. Правительство обязано утвердить бюджет во втором и третьем чтениях до 31 марта.

