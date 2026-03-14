Semafor: Израиль уведомил США о дефиците ракет-перехватчиков

Израиль на этой неделе уведомил США о том, что его запасы перехватчиков баллистических ракет находятся на критически низком уровне, пишет издание Semafor со ссылкой на американских чиновников. По сведениям издания, Иерусалим запросил у Вашингтона срочные дополнительные поставки, поскольку ежесуточные иранские удары создают значительную нагрузку на систему ПРО.

Как пишет Semafor (автор публикации Шелби Тэлкотт), проблема касается прежде всего перехватчиков, используемых против баллистических ракет. В публикации отмечается, что есть проблема и с американскими запасами: США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные системы ПРО и расходуют собственные ракеты-перехватчики быстрыми темпами.

Официального подтверждения этой информации со стороны правительства Израиля, ЦАХАЛа или Пентагона нет.

Однако о проблемах с противоракетной обороной в Израиле пишет и агентство Reuters.

Напомним, что 18 июня 2025 года, во время операции "Народ как лев", издание The Wall Street Journal сообщало, что Израиль испытывает нехватку дальнобойных перехватчиков "Хец" (Arrow). Эта публикация появилась за четыре дня до окончания прошлой военной операции против Ирана, и заметных внешних признаков дефицита до последнего дня боевых действий не было.

Semafor – относительно новое американское деловое и политическое медиа, основанное бывшим главой Bloomberg Media Джастином Смитом и бывшим колумнистом The New York Times Беном Смитом, в руководстве также работает бывший топ-редактор Reuters Джина Чуа.

В ходе нынешнего противостояния интенсивность иранских обстрелов территории Израиля довольно высока, однако ракет в залпе, как правило, одна-две, а не десятки, как было в июне. За сутки иранцы в среднем выпускают менее 20 ракет по Израилю, отмечает военный обозреватель Давид Гендельман. Но дополнительную нагрузку на систему ПРО создает использование иранцами кассетных боеголовок.

"Пока в целом прилетело около половины от количества ракет в "Народ как лев", за 13 дней прямой ущерб от прилетов оценивается в 400 млн шекелей, в "Народ как лев" было 5,5 млрд. Война продолжается, поэтому еще вырастет, но пока на порядок меньше. До 150 пусковых у них еще активны из более 500 исходных, до 200 заперты в туннелях, остальные уничтожены. По туннелям ведется наблюдение и удары по строительной технике, которая пытается их откопать", – пишет Гендельман.