15 марта 2026
|
последняя новость: 01:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Правительство Израиля одобрило выделение 2,6 млрд шекелей на "срочные оборонные закупки"

Вооружения
Война с Ираном
Бюджет
Правительство
время публикации: 15 марта 2026 г., 00:26 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 00:50
Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force via AP

Министры правительства Израиля в ходе телефонного голосования одобрили выделение 2,6 миллиарда шекелей на "срочные оборонные закупки".

Как писал на сайте Ynet Итамар Айхнер, речь идет о сокращении одной из бюджетных статей, которое фактически оформляется как промежуточный заем в счет государственного бюджета, уже одобренного правительством и ожидающего утверждения в Кнессете в течение ближайших двух недель.

Необходимость такого шага объясняется интенсивностью боевых действий. В документе сказано, что возникла "срочная и немедленная оперативная потребность", включающая закупку боеприпасов, оснащение современными средствами вооружения и пополнение критически важных боевых запасов.

Как следует из проекта решения правительства, "с учетом чрезвычайной ситуации, в которой находится Государство Израиль", предлагается "выделить министерству обороны в 2026 году сумму в 2,6 млрд шекелей на срочные и жизненно важные оборонные закупки для нужд ведения войны". При этом документ предусматривает сокращение на 1,5 млрд шекелей статьи расходов на выплату процентов и комиссий, а также уменьшение бюджетов министерств еще на 1,1 млрд шекелей.

Телерадиокорпорация "Кан" сообщает, что правительство Израиля утвердило в срочном телефонном опросе дополнительное секвестирование бюджета на 1 млрд шекелей для финансирования засекреченных оборонных закупок. Подробности о том, из каких именно статей будет произведено новое сокращение, в сообщении не приводятся. Подчеркивается, что закупки имеют засекреченный характер и оформляются как неотложная мера на фоне продолжающейся войны.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
