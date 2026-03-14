14 марта 2026
|
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об отмене всех регулярных рейсов до 21 марта

Транспорт
Авиация
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:41
Moshe Shai/FLASH90

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила в субботу, 14 марта, об отмене всех ее регулярных рейсов до 21 марта.

В ближайшую неделю авиакомпания продолжит осуществлять так называемые эвакуационные рейсы в соответствии с критериями и правилами, установленными министерством транспорта и Управлением гражданской авиации.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 марта 2026

Министр транспорта: "В любой момент небо Израиля может быть вновь закрыто"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

Операция "Львицы залива": израильтян эвакуируют из ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 марта 2026

"Приоткрытое небо": с воскресенья начнутся полеты из Израиля, без багажа и до 50 пассажиров