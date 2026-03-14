Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об отмене всех регулярных рейсов до 21 марта
время публикации: 14 марта 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:41
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила в субботу, 14 марта, об отмене всех ее регулярных рейсов до 21 марта.
В ближайшую неделю авиакомпания продолжит осуществлять так называемые эвакуационные рейсы в соответствии с критериями и правилами, установленными министерством транспорта и Управлением гражданской авиации.
Ссылки по теме