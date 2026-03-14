Служба тыла разрешила в "желтых районах" возобновить с понедельника занятия в школах

Служба тыла намерена использовать обкатанную во время эпидемии коронавируса систему "светофор" для смягчения ограничений в отдельных районах страны.

С 16 марта к "желтой зоне", в которой разрешено открытие учебных заведений, будут относиться следующие округа: долина Бейт-Шеана, Бекаа, Самария, Иудея, Мертвое море, Западный Лахиш, поселки на границе с сектором Газы, Западный Негев, Южный Негев, Арава. В этих районах будет разрешена работа учебных заведений при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

В сообщении службы тыла говорится, что главы местных и региональных советов в "желтых районах" будут принимать решение о переводе учебных заведений на фронтальный режим работы.

Мэрия Ашкелона заявила, что не хочет рисковать и школьники пока не вернутся в классы.