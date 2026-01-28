Дело о гибели Яэль Мельник. Прокуратура подала апелляцию на приговор Эдуарду Качуре

В среду, 28 января, прокуратура подала апелляцию в Верховный суд против приговора Эдуарду Качуре, который был признан виновным в "причинении смерти по неосторожности" 17-летней Литаль Яэль Мельник.

Прокуратура настаивает на более тяжком обвинении – в убийстве по неосторожности.

Решение о подаче апелляции было принято на основании заключения заместителя государственного прокурора по уголовным делам Эфрат Гринбаум.

28 сентября 2025 года окружной суд Иерусалима признал 53-летнего Эдуарда Качуру виновным в "причинении смерти по неосторожности" 17-летней Литаль Яэль Мельник четыре года назад на строительной площадке в Кирьят-Моцкине. Обвинение в убийстве тогда было отклонено судом. Суд постановил, что есть обоснованные сомнения в доказанности утверждений обвинителя, сослался, помимо прочего, на трудности с доказательствами и медицинское заключение, представленное защитой, отмечает "Кан". Согласно этому заключению, существует вероятность, что смерть девушки наступила в результате несчастного случая по следующему сценарию: дыхание погибшей через трубку вызвало повышение уровня углекислого газа в ее организме, сознание затуманилось, в результате она случайно вдохнула песок и гравий, которые попали в ее дыхательные пути и стали причиной смерти.

В декабре 2021 года в окружном суде в Хайфе ранее не судимому Эдуарду Качуре было предъявлено обвинение в убийстве 17-летней Литаль Яэль Мельник при отягчающих обстоятельствах. Согласно обвинительному заключению, подсудимый познакомился с Литаль Яэль Мельник, когда она находилась в психиатрической больнице "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле, где он работал медбратом. В беседах с пациенткой Качура говорил о своих чувствах к ней, а после того, как девушка выписалась, между ними возникли личные отношения и сексуальная связь. Эти отношения, по данным прокуратуры, длились около полугода. В течение этого периода девушка часто не приходила домой и проводила время с Качурой. О связи стало известно, и Качуре было в судебном порядке запрещено приближаться к Мельник, но отношения между мужчиной и девушкой не были прерваны. Следствием было установлено, что 1 октября 2021 года Литаль Мельник приехала в дом Эдуарда Качуры, где они пробыли вместе многие часы. Когда полиция прибыла к месту жительства Качуры, разыскивая Мельник, он не открыл дверь. Затем, после того, как полицейские ушли, Качура и Мельник вышли прогуляться, на строительной площадке они вырыли "могилу", в которую девушка легла, а Качура забросал ее землей, передав ей трубку для дыхания. Затем, как утверждается в обвинительном заключении, Качура преднамеренно засыпал ее песком и гравием, а потом вынул трубку, лишив жертву возможности дышать, что привело к смерти девушки. В обвинении подчеркивалось, что убийство было умышленным и жестоким.

В ходе следствия Качура утверждал, что любил Литаль Мельник и не желал ее смерти. По его версии, засыпание землей в "могиле" было психотерапевтическими действиями, а ее гибель была трагической случайностью.

Суд многократно продлевал срок содержания Качуры под стражей. Но предъявление обвинения затягивалось, при этом прокуратура ссылалась на то, что следствием не было предоставлено достаточных доказательств вины подозреваемого. Решение об обвинении Качуры в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах было вынесено после вмешательства государственного прокурора Амита Айсмана.

В июне 2023 года в ходе очередных слушаний по этому делу в окружном суде Хайфы адвокаты Качуры, Янив Менор и Борис Шерман, попросили приостановить судебную процедуру до завершения разбирательства по делу начальника следственного отдела, который вел следствие против их подзащитного. Разбирательство было начато после того, как прокуратура подала соответствующий запрос в департамент расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). Адвокаты обратились в суд с просьбой провести всестороннюю проверку дела Качуры, чтобы "убедиться в отсутствии дополнительных оправдательных доказательств, которые были скрыты следствием".

В итоге позиция прокуратуры была отвергнута судом.