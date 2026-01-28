x
28 января 2026
Израиль

Глава полиции Иерусалима: любая попытка теракта должна заканчиваться ликвидацией террориста

Полиция
Иерусалим
Террористы
время публикации: 28 января 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 19:12
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

После того, как на контрольно-пропускном пункте "А-Минхарот" была предпринята попытка теракта, на КПП приехал начальник полиции Иерусалимского округа генерал-майор Авшалом Пелед.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что Авшалом Пелед провел оценку обстановки, выслушал бойцов пограничной полиции и охранников, которые нейтрализовали террориста.

Начальник полиции округа высоко оценил действия пограничников и охранников. Он заявил, что ни один террорист, пытающийся причинить вред сотрудникам сил безопасности или гражданским лицам, не должен "уйти живым". "Для террориста может быть только один результат – он будет мертв", – сказал он.

Израиль
