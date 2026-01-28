Глава МИД Израиля попросил Украину признать КСИР террористической организацией
время публикации: 28 января 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 17:13
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем Х-блоге сообщил о телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Я выразил нашу солидарность с народом Украины и осудил российские нападения на мирное население. Я выразил надежду на скорое достижение соглашения о прекращении войны", – написал Саар.
Глава МИД Израиля сообщил, что вместе с украинским коллегой они обсудили "жестокую расправу над собственным народом, совершенную Корпусом стражей исламской революции, что стало одним из самых мрачных событий в истории Ирана".
"Я подчеркнул необходимость того, чтобы украинский парламент признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией", – добавил израильский министр.
