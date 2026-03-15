Армия США заключила с Anduril контракт на сумму до $20 млрд

Армия США заключила с американской оборонной компанией Anduril Industries контракт с фиксированной ценой на сумму до 20 млрд долларов на создание единой системы на базе коммерческих решений, включая платформу Lattice с открытой архитектурой и поддержкой искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба армии США.

Согласно сообщению, в единую "готовую к выполнению задач" систему будут интегрированы программное обеспечение, оборудование, данные, вычислительная инфраструктура и услуги технической поддержки. В армии заявляют, что это должно ускорить внедрение критически важных технологий и сократить административные издержки.

Контракт рассчитан на 10 лет и действует до 12 марта 2036 года. По данным Bloomberg, соглашение предусматривает закупку у Anduril программных и аппаратных решений для нужд армии США и отражает растущую роль технологических оборонных стартапов в американских военных программах.

Anduril Industries – американская компания, разрабатывающая ИИ-платформы управления войсками, беспилотники, контрдроновые системы, автономные башни наблюдения и подводные аппараты.